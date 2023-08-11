Ступени ракеты "Союз-2.1б" обнаружили недалеко от поселка Шахтинск в Хабаровском крае

, сообщил глава региона Михаил Дегтярев

ХАБАРОВСК, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты обнаружили три ступени ракеты "Союз-2.1б" в 28 км от поселения Шахтинск в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Ступени приземлились в 28 км от поселка Шахтинский, между речками Нижний Деш и Тастах. Три из них обнаружены сразу, поиски четвертой будут продолжены", - написал Дегтярев.

Также к месту падения сегодня вылетает группа экологов, добавил губернатор. Они отберут пробы и отправят их в лабораторию.

По словам губернатора, жители поселка Шахтинск, которые были эвакуированы за час до старта, уже вернулись домой.

"Принял доклад главы Верхнебуреинского района [Алексея Маслова]. <...> Жители пос. Шахтинский, а это 18 человек, были эвакуированы за час до старта, а в 10:30 (03:30 мск) возвращены в дома", - написал губернатор.

Ранее глава района Алексей Маслов сообщал ТАСС, что ступени должны были приземлиться в 80-120 км от населенного пункта. В эту местность он вылетал вместе с группой специалистов для поиска ступеней.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск. 16 августа аппарат должен выйти на окололунную орбиту, 21 августа ожидается его мягкая посадка.