14 августа, 07:11
Подрыв автомобиля Захара Прилепина

Прилепин через несколько месяцев планирует вернуться в строй

В пресс-службе писателя сообщили, что он проходит плановое восстановление

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Заместитель командира полка Росгвардии "Оплот", писатель Захар Прилепин после попытки покушения на него проходит плановое восстановление, скоро он может вернуться в строй. Об этом ТАСС сообщили в его пресс-службе.

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"Восстановление идет планово, через несколько месяцев в планах вернуться в строй", - сказали в пресс-службе.

Ранее там сообщили, что Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии в связи с его назначением на должность заместителя командира полка по военно-политической работе. 

Теги:
РоссияПрилепин, ЗахарПодрыв автомобиля Захара Прилепина
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