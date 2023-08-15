В Ижевске прооперировали выпрыгнувшую из окна школьницу

Она будет находиться в реанимации под наблюдением врачей, затем ее планируется перевести в отделение нейрохирургии

ТАСС, 15 августа. Школьница, которая выпрыгнула из окна в Ижевске, спасаясь от домогавшегося ее мужчины, успешно прооперирована, сообщила в Telegram-канале зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

"Сегодня девочка, которая выпала из окна, была прооперирована. Операция прошла успешно, девочка уже пришла в себя", - говорится в сообщении.

По словам Пинчук, она будет находиться в реанимации под наблюдением врачей, затем ее планируется перевести в отделение нейрохирургии. "Через три-четыре недели ей предстоит еще одна операция", - отметила зампред правительства региона.

В понедельник сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по делу о совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней из Ижевска, которая выпрыгнула из окна, спасаясь от домогавшегося ее мужчины. В пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили, что подозреваемый был задержан в подъезде соседнего дома. Его доставили в отдел полиции.