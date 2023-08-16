На Северном Кипре рассказали о благодарности россиян за предоставление консульских услуг

Глава Ассоциации русскоговорящих жителей северной части острова Марина Коджадал отметила, что решение о начале предоставления таких услуг направлено на защиту интересов граждан

НИКОСИЯ, 16 августа. /ТАСС/. Граждане РФ, проживающие на севере Кипра, благодарны российским властям за оказываемую поддержку и приветствуют решение о начале предоставления им консульских услуг. Об этом заявила в беседе с корреспондентом ТАСС глава Ассоциации русскоговорящих жителей Северного Кипра Марина Коджадал.

"Мы давно ждали этого решения. Считаю его смелым, оно серьезно облегчило жизнь россиян, проживающих на севере Кипра", - сказала она. "Самое главное, что это не имеет никакого отношения к большой политике, речь идет о защите интересов наших сограждан, наших детей", - продолжила собеседница агентства. Как сообщило ранее посольство России на Кипре, оно приступает к оказанию консульских услуг в северной части острова. Работа будет вестись на регулярной основе. Посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков заявил ТАСС, что "данное решение уже давно назрело, не имеет никакого политического подтекста" и "продиктовано исключительно гуманитарными соображениями". По некоторым оценкам, на севере Кипра сегодня проживает свыше 50 тыс. россиян.

По словам Коджадал, к ней обращались граждане стран СНГ, проживающие на севере Кипра, и многие говорили следующее: "Ваше правительство действительно заботится о своих соотечественниках, нам нужна такая же помощь".

Как отмечали первые посетители консульского офиса в северной части Никосии, где их принимали сотрудники посольства РФ, для оформления нового паспорта, свидетельства о рождении или свидетельства о браке раньше нужно было приезжать в буферную зону и там на КПП "Ледра" встречаться с консульскими сотрудниками посольства, по сути, на улице. "А если у человека по каким-то причинам паспорт оказывался просроченным (так было во время пандемии, когда вводился карантин - прим. ТАСС), то пройти в буферную зону он уже просто не мог", - рассказал посетитель, представившийся Сергеем.

"Теперь мы чувствуем себя защищенными, не говоря о том, что все стало гораздо удобнее", - рассказала жительница северного Кипра Евгения Жильская. "У меня самой возникла реальная проблема - истек срок действия загранпаспортов двух моих детей, но теперь для обмена документов не нужно лететь в Москву или в Анкару, все можно оформить на месте. Это просто класс, что теперь у нас есть возможность получать консульскую помощь", - добавила она. Россиянин Юрий Дашкевич в свою очередь рассказал, что его супруга является гражданкой Белоруссии и ей приходится для замены паспорта или каких-то других документов ездить на родину, что требует дополнительных расходов и занимает много времени. "Сталкиваясь со множеством подобных проблем, ты понимаешь, что защита со стороны государства - это большое важное дело", - подчеркнул он.