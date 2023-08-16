В Архангельск прибыли участники экспедиций с севшего на мель "Михаила Сомова"

Людей доставят на берег катерами

АРХАНГЕЛЬСК, 16 августа. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" вернулось в Архангельск с участниками экспедиций, снятых с севшего на мель "Михаила Сомова", а также с группой волонтеров с острова Вайгач. Судно встало на городском рейде в районе морского вокзала, людей доставят на берег катерами.

"Пришли, встали на рейде", - сказал ТАСС собеседник, находящийся на "Профессоре Молчанове".

"Михаил Сомов" сел на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа. Судно сошло с мели 8 августа, в настоящее время оно идет с Земли Франца-Иосифа в Архангельск.

"Профессор Молчанов" доставил в Архангельск участников экспедиции Арктического плавучего университета, которые проводили научные исследования на побережье и островах Баренцева и Карского морей. В экспедиционном отряде 17 человек из 10 научно-образовательных организаций Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Перми. С "Сомова" на "Молчанов" также пересела творческая экспедиция. В ней участвовали писатели, художники и журналисты, которые организовывали торжественный спуск венков в Баренцевом и Карском морях в местах гибели советского транспорта и боевых кораблей в годы Великой Отечественной войны.

С Вайгача "Профессор Молчанов" забрал шесть волонтеров, которые работали в рамках экологической экспедиции МИРЭА "Российский технологический университет" и Губернаторского центра Архангельской области при поддержке экологического движения "Чистый Север - чистая страна". Добровольцы убирали территорию и помогали в благоустройстве для строительства новой многофункциональной полярной станции, они отбирали пробы воды и грунта на микропластик.

"Михаил Сомов" вышел из Архангельска 4 июля в рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Арктику. Судно доставило грузы на станции, расположенные на островах и побережье Белого, Баренцева и Карского морей. Рейс подходил к завершению, полярная станция имени Э. Т. Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа была одной из заключительных. На борту "Михаила Сомова" находятся 34 члена экипажа, 8 вертолетчиков и 4 водолаза, судно идет вдоль Новой Земли, планируется, что в Архангельск "Сомов" придет 18 августа.

Научные итоги

Как сообщила ТАСС начальник экспедиционного отряда АПУ Людмила Драчкова, все работы, которые были запланированы, участники экспедиции выполнили, пробы и образцы перегрузили с "Сомова" на "Молчанов" и доставили в Архангельск. Это сотни килограммов образцов горных пород, почв, воды, снега, воздуха, лишайников, биоматериалов. "Экспедиция прошла успешно, запланированные полевые работы выполнены, состоялось более 10 высадо. Отобраны уникальные геологические образцы, собран обширный биоматериал, впервые проведены геоботанические исследования".

На мысе Сопочная Карга, в районе станции Марресаля, островах Вилькицкого и Оленьем в Карском море, на Земле Вильчека, острове Вильчека и Комсомольских островах архипелага Земля Франца-Иосифа экспедиция АПУ работала впервые. На Комсомольских островах экспедиция сделала две высадки, первую пришлось прервать из-за появления медведицы с медвежонком. Самой северной точкой маршрута стал остров Хейса, это 80 градусов 34 минуты 50 секунд северной широты.

Как отметила собеседница агентства, острова Комсомольские и Вильчека, а также Земля Вильчека необитаемы, здесь очень редко бывают люди, поэтому должны быть получены интересные результаты, например, у микробиологов. Исследователи собрали большую коллекцию биологического материала с птичьих базаров, отобраны образцы многолетней мерзлоты. Их используют для поиска и идентификации микроорганизмов, обладающих устойчивостью к антимикробным препаратам. По предварительным результатам уже обнаружили бактерии с генами антибиотикорезистентности.

На островах Земли Франца-Иосифа экспедиция нашла новые для территории виды растений. На острове Вильчека это как минимум один из видов камнеломки. На Комсомольских островах ранее были известны два вида растений, обнаружены еще семь.

В рамках рейса провели наземные геологические работы как на побережье, так и на островах. Это позволит уточнить геологическую карту арктических территорий России. Исследователи собрали обширный каменный материал для определения возраста и состава пород. Изучены четвертичные образования, специалист из МГУ зафиксировал выходы пластовых льдов (ледогрунтов) в основании береговых уступов, не описанные ранее. Отобраны пробы на определение минерального состава отложений. Ученые провели описание ландшафтов, структуры их почвенного покрова, отобрали образцы почв.

О плавучем университете

Арктический плавучий университет - это совместный проект Северного Арктического федерального университета и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Экспедиции АПУ проводятся с 2012 года. Первый рейс АПУ-2023 на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов" проходил с 23 июня по 15 июля. Партнерами и спонсорами проекта являются Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики, банк ВТБ, ПАО "Новатэк", ПАО "ГМК "Норильский никель", правительство Архангельской области, Русское географическое общество.