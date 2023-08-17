Благотворительные фонды собрали более 55 млн рублей для пострадавших от взрыва в Махачкале

Основатель некоммерческого приложения Tooba Рамазан Меджидов отметил, что средства на счет фонда "Надежда" внесли свыше 72 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 17 августа. /ТАСС/. Свыше 55 млн рублей поступило на благотворительные счета для помощи пострадавшим от взрыва рядом с АЗС в пригороде Махачкалы. Сборы объявили фонды "Инсан" (создан Муфтиятом Дагестана) и "Надежда".

"Сбор был закрыт, на счет поступило более 50 млн рублей. Сумму удалось собрать в рекордные сроки. В пиковый момент мы наблюдали 2 тыс. одновременных платежей. Первоначальная сумма в 5 млн была собрана в первый час, поэтому с представителями фонда мы решили постепенно увеличивать сумму, таким образом, пользователи смогут больше помочь пострадавшим", - сообщил ТАСС основатель некоммерческого приложения Tooba Рамазан Меджидов, через которое направлялись пожертвования для фонда "Надежда".

По его словам, средства на счет организации внесли свыше 72 тыс. человек. Пожертвования поступали с разных точек России.

Как сообщили в пресс-службе фонда "Надежда", для распределения помощи представители организации взаимодействуют с региональными властями и спасателями. Еще один сбор для помощи пострадавшим объявил благотворительный фонд "Инсан", который по последним данным собрал более 5 млн рублей. "Изначально мы объявляли сбор в 5 млн рублей. <…> Мы увеличиваем сумму сбора до 15 млн рублей", - сообщается в Telegram-канале фонда.