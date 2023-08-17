Более 60% американцев уверены, что приобрести огнестрельное оружие в США "слишком легко"

По данным аналитического центра Pew Research Center, 72% опрошенных отметили, что покупают оружие "для защиты", 32% - "для охоты", 7% - "для работы"

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Не менее 60% американцев считают, что законно приобрести огнестрельное оружие в США "слишком легко". Об этом свидетельствуют данные аналитического центра Pew Research Center.

Согласно опросу, 61% респондентов уверены, что приобретение оружия в США - чересчур легкий процесс. Как уточняется в исследовании, 86% респондентов из Демократической партии считают, что приобрести оружие в США очень просто, в то время как лишь 34% республиканцев придерживаются подобной позиции. Только 9% американцев считают, что купить оружие "слишком тяжело".

При этом большинство опрошенных - 72% - отметили, что покупают оружие "для защиты", 32% респондентов - "для охоты", 7% - "для работы".

Опрос Pew Research Center проводился 5-11 июня среди более 5 тыс. американцев.

Ранее президент США Джо Байден назвал "эпидемией" насилие с применением огнестрельного оружия в стране. Организация Gun Violence Archive информировала, что более 25 тыс. человек стали жертвами применения огнестрельного оружия в США с начала года. Всего за первое полугодие этого года в США произошел 421 случай массовой стрельбы, 28 из них классифицированы как массовые убийства.

Право на владение огнестрельным оружием гарантирует Вторая поправка к Конституции США.