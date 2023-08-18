18 августа, 08:26
Взрыв на АЗС в Махачкале

Во всех мечетях Дагестана пройдет молитва о жертвах взрыва в пригороде Махачкалы

Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС
© Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС

По последним данным, жертвами ЧП стали 35 человек

МАХАЧКАЛА, 18 августа. /ТАСС/. Молитва о погибших в результате взрыва в пригороде Махачкалы пройдет сегодня во всех мечетях Дагестана.

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Об этом ТАСС сообщил министр по национальной политике и делам религий региона Энрик Муслимов.

"Сегодня во всех мечетях республики на пятничном намазе пройдут молитвы по погибшим в результате взрыва в пригороде Махачкалы", - сказал собеседник агентства.

Взрыв произошел вечером в понедельник, 14 августа, напротив заправки в пригороде Махачкалы. В результате, по последним данным, погибли 35 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Басманный суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО Эльдара Насрулаева, обвиняемого по делу о пожаре на АЗС в Махачкале.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших, в Дагестане был объявлен день траура. 

Теги:
РоссияДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
© Информационное агентство ТАСС
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