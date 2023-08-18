Во всех мечетях Дагестана пройдет молитва о жертвах взрыва в пригороде Махачкалы

Взрыв на АЗС в Махачкале

По последним данным, жертвами ЧП стали 35 человек

МАХАЧКАЛА, 18 августа. /ТАСС/. Молитва о погибших в результате взрыва в пригороде Махачкалы пройдет сегодня во всех мечетях Дагестана.

Об этом ТАСС сообщил министр по национальной политике и делам религий региона Энрик Муслимов.

"Сегодня во всех мечетях республики на пятничном намазе пройдут молитвы по погибшим в результате взрыва в пригороде Махачкалы", - сказал собеседник агентства.

Взрыв произошел вечером в понедельник, 14 августа, напротив заправки в пригороде Махачкалы. В результате, по последним данным, погибли 35 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Басманный суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО Эльдара Насрулаева, обвиняемого по делу о пожаре на АЗС в Махачкале.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших, в Дагестане был объявлен день траура.