Фонд "Все вместе" собрал около 40 млн рублей в помощь пострадавшим от взрыва в Дагестане

В пресс-службе главы Дагестана отметили, это отозвались не только дагестанцы, но и жители Донецка, Луганска, Нижегородской области, Самары, Санкт-Петербурга и других регионов

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Порядка 40 млн рублей за три дня собрал дагестанский фонд "Все вместе" в помощь семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва в пригороде Махачкалы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы Дагестана

"За эти дни от неравнодушных жителей на счет фонда "Все вместе" поступило порядка 40 млн рублей пострадавшим от взрыва в пригороде Махачкалы. На горе отозвались не только дагестанцы, но и жители Донецка, Луганска, Нижегородской области, Самары, Санкт-Петербурга и других регионов нашей страны. Самое активное участие приняли и представители бизнеса", - сказал собеседник агентства.

"Беда сплотила всех нас. Это в очередной раз показало силу и единство россиян", - отметил он.

Взрыв произошел 14 августа напротив автозаправки. Погибли 35 человек, 119 пострадали. Повреждено более 400 строений. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей. Президент Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших. В Дагестане 15 августа был объявлен день траура.