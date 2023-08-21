В Госдуме считают, что поправки в закон о Байкале позволят решить проблему отъезда жителей

По мнению депутата Дмитрия Кобылкина, основной причиной такого поведения людей является бесперспективность проживания на территориях вокруг озера, проблемы в оформлении земельных участков и получении ипотеки

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Поправки в закон об охране Байкала позволят решить проблему с отъездом населения из сел вокруг озера. Такое мнение высказал журналистам председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Госдума в июле на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий до 2030 года провести вырубку деревьев на Байкале для конкретных целей: сделать противопожарные разрывы, расширить кладбища, построить очистные сооружения и дороги, расположенные на берегу озера. По мнению авторов поправок, это нужно в том числе для строительства инфраструктурных объектов, необходимых для жизни местного населения и правильной с экологической точки зрения работы туристических объектов.

"Ситуация очень непростая, ситуация, на мой взгляд, уже в какой-то степени критическая, и решение нужно принимать. Что плохо? Очень плохая динамика численности населения вокруг территории Байкала в простых селах, в поселках. Люди уезжают, потому что не видят никаких перспектив, они не понимают, что будет дальше. Они не могут ни оформить земельные участки, ни получить ипотеку, ни оформить собственность", - сказал Кобылкин, который прибыл вместе с другими депутатами Госдумы в Бурятию с рабочей поездкой, в рамках которой парламентарии посетили в понедельник прибрежные районы озера. "Байкал без людей не может существовать. Я считаю, что люди, живущие на Байкале, - это есть истинные хранители Байкала, они за ним следят, они за него переживают", - добавил глава думского комитета.

Он отметил, что депутаты затем отправятся в Иркутскую область. "Объезжаем весь Байкал, смотрим на всю проблематику, которая существует, пробелы в законодательстве, которые нам необходимо исправить ко второму чтению [законопроекта]. Находимся здесь по поручению председателя Государственной думы Володина Вячеслава Викторовича", - сказал Кобылкин.

Как подчеркивал ранее глава Бурятии Алексей Цыденов, законопроект, который прошел первое чтение, отвечает в первую очередь на вопросы реальной защиты Байкала - защиты от селей, от пожаров, от мусора и неорганизованного туризма. "Все эти вопросы имеют первичный статус в защите Байкала. Статусы экономического развития вторичны. Экология - на первом месте, и многие экономические вещи туда (в законопроект - прим. ТАСС) не закладываются", - отмечал он.