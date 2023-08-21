Кандидаты в мэры Москвы предложат проект о квотах на электротакси

Первый замруководителя думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев отметил, что количество загрязняющих веществ, которые вырабатывают автомобили, в столице в 20 раз превышает показатели в Московской области

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Кандидаты на должность мэра Москвы в ходе предвыборных дебатов представили законопроект о праве регионов устанавливать квоты на электротакси.

В предвыборных дебатах, которые транслировались в эфире телеканала "Москва доверие" и были посвящены теме продолжительности жизни, приняли участие кандидат от партии "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду", первый замруководителя думской фракции Дмитрий Гусев. Кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, кандидат от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов и действующий мэр столицы Сергей Собянин участие в дебатах не принимали.

Дмитрий Гусев отметил, что количество загрязняющих веществ, которые вырабатывают автомобили, в столице в 20 раз превышает показатели в Московской области. Для решения проблемы все виды московского транспорта необходимо сделать электрическими, в том числе такси, пояснил он. "Нами в "Справедливой России" подготовлен закон, по которому регионам дается право самим устанавливать квоты на электротакси в городах", - сказал кандидат и предложил Даванкову поставить свою подпись под проектом.

Даванков ответил, что уже успел ознакомиться с законопроектом. "Конечно, с удовольствием подпишу этот законопроект. Самое важное, чтобы не выросла стоимость поездок из-за таких мер", - отметил кандидат от "Новых людей".

Также в ходе дебатов Даванков призвал вернуть авторитет врачам и заявил, что на системе здравоохранения Москвы негативно сказывается постоянный рост числа жителей города.