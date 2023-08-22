22 августа, 10:38
Военная операция на Украине

100 фотографий ТАСС из зоны СВО добавили в проект "Образы войны"

Станислав Красильников/ ТАСС

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© Станислав Красильников/ ТАСС
© Николай Тришин/ ТАСС
© Лев Федосеев/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

В частности, на снимках запечатлены последствия обстрелов населенных пунктов и гражданской инфраструктуры киевским режимом

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Проект "Образы войны" расширили новыми фотографиями ТАСС из зоны проведения специальной военной операции. Всего добавили 100 снимков, это кадры работы российских вооруженных сил, учений мобилизованных и последствий обстрелов, сообщается на сайте Российского военно-исторического общества (РВИО).

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"Информационное агентство России ТАСС в рамках сотрудничества с Российским военно-историческим обществом предоставило фотографии из зоны проведения специальной военной операции. На сайте проекта "Образы войны" обновился раздел, посвященный Донбассу и СВО. В него добавлены 100 фотографий ТАСС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на фотографиях запечатлены последствия обстрелов населенных пунктов и гражданской инфраструктуры киевским режимом. Также представлены уникальные кадры боевой работы российских вооруженных сил в зоне СВО и возвращения российских военнопленных.

Кроме того, на снимках можно увидеть учения мобилизованных россиян, боевую работу российской артиллерии, танковых и мотострелковых подразделений, работу саперов и добровольческих батальонов.

Проект "Образы войны" открылся в России в мае 2020 года, он был приурочен к 75-летию Великой Победы. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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