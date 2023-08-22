22 августа, 12:17

В Белоруссии выпустили опытную серию противовирусной вакцины

Пресс-служба президента республики Александра Лукашенко не уточнила, о каком именно препарате идет речь

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Опытная серия противовирусной вакцины выпущена в Белоруссии. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам развития Витебского региона.

Пресс-служба главы государства, которая приводит его слова, не уточняет, о какой именно вакцине идет речь. Ранее сообщалось, что на базе предприятия "БелВитунифарм" в Витебской области планировали организовать выпуск вакцины против коронавирусной инфекции.

"Главный вопрос, с которого мы начнем нашу работу, - реализация важнейшего проекта: создание отечественной противовирусной вакцины в "БелВитунифарм". На финансирование проекта деньги были предусмотрены в бюджете и инновационном фонде, - сказал Лукашенко. - По плану строительство завода должно завершиться в этом году. Как мне докладывают, первый этап позади, опытная серия вакцины выпущена".

По его словам, наработанные в рамках проекта технологии и опыт можно будет использовать для выпуска других препаратов. "Как меня информируют, есть перспективное предложение о выпуске противоопухолевых препаратов для лечения заболеваний крови", - отметил он.

Минздрав Белоруссии в январе этого года сообщал, что промышленное производство вакцины против коронавируса власти планируют в конце 2023 года - начале 2024 года. Минздрав также заявлял, что в республике наращивают производство вакцины против рака. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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