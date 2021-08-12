Лукашенко: Белоруссия сможет получить от экспорта своей вакцины сотни миллионов долларов

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Экспортный потенциал белорусской вакцины от коронавируса, над выпуском которой сейчас работают в стране, может составить сотни миллионов долларов. Об этом заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая ОАО "БелВитунифарм" (Витебская область), сообщила пресс-служба главы государства.

"Спрос на этот товар будет, и очень значительный. Не проспим, развернемся, значит, быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов", - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул важность решения задачи по разработке и выпуску собственной вакцины. "В это непростое время за счет других направлений мы нашли 10 млн [белорусских рублей] инновационных денег и бюджетных средств в пользу Минздрава и Академии наук. Осталось главное - результат, и в заявленные сроки", - заявил Лукашенко. "Вирус, к сожалению, никуда не уйдет в ближайшие годы", - считает он.

Производственная площадка компании "БелВитунифарм" рассматривается в качестве одной из возможных для организации выпуска белорусской вакцины. "Подготовьте все решения в течение месяца, чтобы в сентябре приняли. До конца года закрываем эту тему", - подчеркнул президент Белоруссии, говоря об организации выпуска вакцины на предприятии. Кроме того, Лукашенко считает возможным организовать в Белоруссии производство других вакцин. "Не только от COVID-19. Сегодня - да. Сегодня вопрос производства собственной вакцины от COVID-19. Но мы создаем [площадку] по производству всех вакцин. Сегодня это ковид, а завтра другая какая-то будет зараза. Но у нас должно быть готово производство. Как в России", - отметил президент Белоруссии.

Кроме того, он поинтересовался, на какой стадии находится организация производства "Спутника V" по полному циклу на площадках "Белмедпрепаратов". "Как мы и договаривались. Это не снимает вопрос нашей вакцины. Все ли вопросы урегулированы во взаимоотношениях с российскими партнерами?" - спросил Лукашенко.

Глава государства также уточнил, что из бюджета Белоруссии на борьбу с коронавирусом было выделено около $750-800 млн, и еще примерно столько же направили белорусские предприятия и организации. "Наша небогатая страна вложила ресурсы по всем направлениям - надбавки врачам, закупка лекарств и вакцин, организация производства масок, дезинфицирующих средств. Мы бесплатно прививаем свое население и за небольшие деньги принимаем на прививку всех желающих иностранцев", - напомнил Лукашенко.