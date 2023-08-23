Генконсул РФ заявил, что Москва ждет от Астаны информацию о сроках передачи Кислицина

Евгений Бобров отметил, что такое решение должно быть принято в течение 30 суток после получения полного пакета документов от запрашивающей стороны

АЛМА-АТА, 23 августа. /ТАСС/. Российская сторона ждет информацию о сроках передачи для экстрадиции в РФ задержанного в Алма-Ате россиянина, сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров.

"Ожидаем направления в адрес Генпрокуратуры России информации о сроках передачи Никиты Кислицина для экстрадиции в РФ. Согласно действующей конвенции о правовой помощи, такое решение должно быть принято в течение 30 суток после получения полного пакета документов от запрашивающей стороны", - сказал Бобров.

Он напомнил, что 1 августа после изучения представленных Генпрокураторой России документов суд Алма-Аты принял решение об экстрадиционном аресте Кислицина по запросу российской стороны.

Пока Кислицин находится в следственном изоляторе в Алма-Ате.

В целом, по данным генконсула, в настоящее время на территории консульского округа в местах лишения свободы находится свыше 80 россиян. 51 человек уже осужден и отбывает срок наказания, остальные задержаны или арестованы в рамках следственных действий.

Бобров указал в этой связи о проблеме со своевременным доступом к задержанным россиянам представителей генконсульства, что было отмечено и в случае с Кислициным. Он напомнил, что согласно российско-казахстанской консульской конвенции 1994 года при задержании российских граждан, казахстанские органы правопорядка должны извещать консульское учреждение в течение трех суток и после этого, при получении соответствующего запроса, предоставлять возможность встречи задержанного с представителем консульства в течение четырех суток. Однако "практически всегда такое разрешение на встречу приходит с опозданием", подчеркнул Бобров. По его словам, следственные органы Казахстана ссылаются на внутренние нормативные акты, "в которых слабо прописан порядок допуска консулов к своим гражданам".

В начале августа консул-советник генконсульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов сообщил ТАСС, что власти Казахстана не будут выдавать США Кислицина, который был подвергнут экстрадиционному аресту по запросу России. Позже официальный представитель Генпрокуратуры Казахстана Дархан Дуйсембай заявил, что решение по поступившим в отношении Кислицина запросам РФ и США будет принято ведомством в соответствии с нормами международных договоров и национального законодательства после завершения экстрадиционной проверки.