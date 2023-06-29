Что известно о задержании в Казахстане сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина

В России объявили в розыск руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина.

Россиянина обвиняют в вымогательстве и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Кислицин находится в Казахстане - он был ранее задержан по запросу Интерпола, инициированному США. Россия попросила Казахстан воздержаться от ускоренной выдачи Кислицина США и намерена добиться его выдачи российским правоохранительным органам.

ТАСС собрал основную информацию об уголовном деле.

Розыск в России

В России Никита Кислицин, руководитель департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам F.A.C.C.T., объявлен в федеральный розыск. F.A.C.C.T. занимается исследованиями в области кибербезопасности, это новое название Group-IB после ребрендинга в апреле этого года.

Кислицина обвиняют в неправомерном доступе к охраняемой законом информации с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Тверской суд Москвы 28 июня заочно арестовал Кислицина сроком на два месяца. Исчисляться срок будет с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Россиянину, как пояснили в суде, вменяют также вымогательство (пп. "а", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ).

Задержание в Казахстане

Кислицина задержали в аэропорту Алма-Аты 22 июня по запросу Интерпола, инициированному США.

Позже в пресс-службе компании пояснили ТАСС, что Кислицин задержан для изучения основания для экстрадиционного ареста по запросу США, а претензий к F.A.C.C.T. нет. Компании не было направлено никаких запросов, связанных с сотрудником. Его задержание связано не с работой в компании, а с кейсом более чем 10-летней давности, когда он работал журналистом и независимым исследователем, уточнили в пресс-службе F.A.C.C.T.

При этом в компании убеждены, что "законных оснований" для задержания их сотрудника на территории Казахстана нет. F.A.C.C.T наняла адвокатов для Кислицина и оказывает ему поддержку. Россиянин, по заявлению компании, регулярно выезжал за пределы страны - как в рабочие командировки, так и в частном порядке, в том числе в Казахстан.

Заявление РФ

Правоохранительные органы России будут добиваться выдачи Кислицина.

Генеральное консульство России в Алма-Ате направило ноту в МИД Казахстана с просьбой воздержаться от ускоренной выдачи его США. Россия хочет прояснить все обстоятельства задержания, а также обеспечить доступ консульского сотрудника к нему.

Комментарий Казахстана