"Утрата для российского театра и кино". Соболезнования в связи со смертью Глеба Панфилова

Народный артист РСФСР, режиссер и сценарист умер в возрасте 89 лет

26 августа стало известно о смерти народного артиста РСФСР, режиссера и сценариста Глеба Панфилова. Ему было 89 лет.

Коллеги артиста и деятели культуры выразили соболезнования в связи со смертью Панфилова.

"Масштабная личность"

По словам советника президента РФ по культуре Владимира Толстого, смерть Панфилова подтверждает его неразрывную связь с женой Инной Чуриковой, которую он пережил всего на семь месяцев. Толстой также отметил большой вклад в искусство режиссера.

"Очень печальное известие. Это действительно одна из крупных, мощных и ярких фигур российского кинематографа. Это поколение настоящих мастеров. Безусловно, это большая утрата для отечественного кинематографа. Они, конечно, неразрывно связаны с Инной Чуриковой - видимо, эти люди хотят быть вместе. Вклад в искусство очевиден: все, кто понимают в искусстве кино, знают какой масштабной личности был Глеб Анатольевич Панфилов. Соболезнования всем родным и близким", - сказал Толстой.

"Настоящий классик"

Панфилов был настоящим классиком, его смерть - огромная потеря для кино и всей российской культуры, заявил ТАСС генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссер Карен Шахназаров.

"Выражаю искренние соболезнования семье. Глеб Анатольевич - один из последних советских кинематографистов. Это огромная потеря кино, для всей российский культуры. Он был настоящим классиком", - сказал он.

"Важно сохранить память о Панфилове и Чуриковой"

Народный артист РФ, кинорежиссер Владимир Хотиненко отметил, что важно сохранить память о Панфилове и Чуриковой.

"Тут слова подобрать трудно, потому что и с Инной были знакомы. Это потеря, понимаете? Это самое главное. Как из книги жизни вырывают с мясом страницы какие-то, прямо это ощущаешь, этот скрежет какой-то", - сказал ТАСС Хотиненко.

"Слова словами - но надо помнить. Надо помнить - и это главное. Потому что, если будем помнить, они будут живы. Это даже не вера - это очевидно. Мы будем помнить, значит, и они живы. Тут есть, что и помнить, и вспомнить. Царствие небесное", - отметил собеседник агентства.

"Утрата для российского театра и кино"

Коллектив "Ленкома Марка Захарова" отметил, что Панфилов был глубоким и сверхталантливым человеком, а его смерть стала тяжелейшей утратой для российского театра и кино.

"Сверхталантливый, интеллигентный, глубокий человек, с которым каждый в театре разделял две главные любови его жизни - к отечественной культуре и Инне Михайловне [Чуриковой]. Мы очень надеялись и всей душой верили, что Глеб Анатольевич победит болезнь и вернется в работу - к нам, в "Ленком Марка Захарова". Увы, не случилось. Ушел к своей любимой Инне. Тяжелейшая утрата для российского театра и кино, для всех, кто влюблен в искусство", - написали коллеги в Telegram-канале театра.

Они отметили, что директор "Ленкома" заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер на протяжении всего времени, пока Панфилов был в больнице и проходил реабилитацию, оставался на связи с врачами и самим режиссером. Варшавер подчеркнул особые отношения театра и Панфилова. "Наш театр связывают с Глебом Анатольевичем долгие годы творческой и человеческой дружбы. Великий режиссер поставил замечательные спектакли на сцене нашего театра. Все они, конечно, связаны с главной актрисой "Ленкома" Инной Михайловной Чуриковой, и этот творческий союз неразрывен. Это доказывает вся их жизнь и их уход с разницей в чуть более чем полгода", - приводятся слова директора в сообщении.

Коллеги выразили слова поддержки Ивану Панфилову, родным и близким режиссера.

"Абсолютный новатор"

Панфилов был абсолютным новатором, которому не может быть стыдно ни за одну картину, отметил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Он пообещал всегда любить и помнить Панфилова.

"Честно говоря, я понимал, что Глеб Анатольевич не сможет долго существовать без Инны Михайловны, - отметил Михалков, слова которого привели журналистам в пресс-службе. - Слишком неразрывна, чувственна и деятельна была их связь. По большому счету, они были одно целое - невероятное сочетание мужского и женского и безгранично дополняющие друг друга дарования".

Режиссер признался, что очень любил и Панфилова, и Чурикову. "И для меня это неразделимые утраты, - добавил Михалков. - При всей суровости внешности Глеба он обладал тончайшим юмором и парадоксальным мышлением. Я не буду говорить о его фильмах, они говорят сами за себя, я думаю, он один из немногих режиссеров, которому не может быть стыдно ни за одну картину. Как это ни странно может прозвучать, я считаю, что Глеб Панфилов был абсолютный новатор, причем новаторство его не внешнее, не показное, не пиаровское, а глубинное - он находил новое не столько в форме, сколько, как это ни покажется странным, в очень религиозном содержании".

Михалков отметил, что не знает, ходил ли Панфилов в храм. "Мы никогда не обсуждали этого вопроса касательно лично его, но я всегда в нем чувствовал глубокую, наверное, в силу разных обстоятельств, сокрытую, но очень искреннюю веру, - сказал режиссер. - Наша совместная работа с ним была для меня огромным счастьем. Всегда буду его помнить и любить, как и обожаемую мною Инну".

"Человеческое общение и уроки мастерства"

Коллектив Театра имени Вахтангова поблагодарил Панфилова за уроки мастерства.

"В память о спектакле в историческом буфете Театра Вахтангова представлена выставка. Решение передать предметы из спектакля для экспозиции - костюмы, реквизит, украшения - было принято Глебом Анатольевичем и их сыном Иваном. Мы благодарны за оказанное доверие, а также за то невероятное человеческое общение и уроки мастерства, которыми режиссер щедро делился с вахтанговцами", - говорится в сообщении в Telegram-канале Вахтанговского театра.