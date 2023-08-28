В ЛНР школьные библиотеки получили около 100 тыс. книг

Поставки произвели в рамках поручения президента РФ Владимира Путина

ЛУГАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Около 100 тыс. экземпляров художественной литературы доставили в первой партии для школьных библиотек Луганской Народной Республики (ЛНР) в рамках соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина. Об этом журналистам сообщил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

"В республику пришла первая партия книг для школьных библиотек, во все школьные библиотеки они будут поставлены. Книги полностью закрывают потребность в художественной литературе. Это было отдельное поручение президента Российской Федерации Владимира Путина о том, чтобы школьные библиотеки новых регионов получили такой шикарный подарок - свежие, только что отпечатанные книги по школьной программе для разных возрастов. <…> Первая партия составила около 100 тыс. книг", - сказал он.

Кусов отметил, что всего в республику доставят более 750 тыс. книг - каждая школьная библиотека получит одинаковый комплект по пять экземпляров и около 300 наименований.

В среду Кусов сообщал ТАСС, что школы ЛНР к 1 сентября получат свыше 43 тыс. учебников по истории, библиотеки учебных учреждений ожидают поставку около 750 тыс. экземпляров художественной литературы.

В начале августа президент России Владимир Путин объявил, что выделил из резервного фонда деньги, на которые будет напечатано более 2,5 млн книг для школьных и публичных библиотек новых регионов РФ, чтобы в новом учебном году обеспечить ими школьников. Как в свою очередь сообщал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, комплекты книг, которые получат школьные библиотеки, включают произведения для чтения для всех уровней образования. В нем около 200 преимущественно российских авторов. Общее количество переданных книг составит почти 2 млн экземпляров.