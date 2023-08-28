Путин выразил соболезнования родным Глеба Панфилова в связи со смертью режиссера

По словам президента, Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров современности

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Глеба Панфилова в связи со смертью режиссера. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Народный артист РСФСР, режиссер и сценарист Панфилов умер 26 августа в возрасте 89 лет.

"Глеб Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры. Талант, безграничная преданность избранному делу снискали ему высочайшее признание", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что светлая память о режиссере навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей и всех почитателей его яркого, многогранного творчества.

Глеб Панфилов - режиссер и автор сценария фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Иван Денисович", "Мать" и других. Обладатель наград всех крупнейших киносмотров - в Локарно, Венецианского, Каннского, Берлинского и Московского международного фестивалей, лауреат премии "Ника" и "Золотой орел". Режиссер ставил спектакли в "Ленкоме Марка Захарова" и Театре наций. Также с 1977 года работал на "Мосфильме", где снял многие свои фильмы.

Панфилов всего на семь месяцев пережил свою жену - актрису Инну Чурикову, с которой они были вместе более 50 лет, и которая сыграла почти во всех его фильмах.