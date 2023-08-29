В Конгрессе США в сентябре пройдет закрытый форум по ИИ при участии Маска и Цукерберга

Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер считает, что мероприятие позволит ознакомиться с идеями ключевых фигур в сфере технологий, чтобы затем "воплотить их в законодательстве"

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Лидер демократического большинства в Сенате американского Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) в сентябре организует закрытый форум, посвященный регулированию инструментов искусственного интеллекта (ИИ). В мероприятии примут участие руководители крупнейших технологических компаний, в том числе владелец Tesla и SpaceX Илон Маск и руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, форум пройдет 13 сентября и продлится порядка двух-трех часов. Основной темой дискуссий станут последствия использования ИИ. В списке участников, помимо Маска и Цукерберга, значатся основатель Microsoft Билл Гейтс, а также руководство Google, OpenAI и Nvidia.

Газета The Washington Post уточняет, что Шумер обозначил планы проведения форума еще в июне. "ИИ развивается так быстро и так решительно меняет наш мир, он намного сложнее, чем все, с чем мы имели дело ранее, и ему не хватает законодательной истории в Конгрессе", - приводит издание слова сенатора. Шумер полагает, что форум позволит законодателям ознакомиться с идеями ключевых фигур в сфере технологий, чтобы затем "воплотить их в законодательстве".

Ранее администрация президента США Джо Байдена заручилась обязательствами семи ведущих компаний в области искусственного интеллекта по обеспечению безопасности пользователей новых технологий. Среди них, в частности, были такие технологические гиганты, как Amazon, Google и Microsoft. Они обязались проводить тщательное тестирование продукции ИИ перед ее представлением публике, а также сотрудничать с властями, гражданским обществом и научным сообществом для урегулирования потенциальных рисков.