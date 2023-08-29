Десятки протестующих против сбора за въезд в Лондон собрались у резиденции премьера

Активисты требуют отставки мэра города Садика Хана

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Около ста активистов, протестующих против введения сбора за въезд в Лондон на старых автомобилях, собрались у резиденции премьер-министра Великобритании. Как видно на кадрах, опубликованных на сайте газеты The Daily Mail, сотрудникам полиции пришлось оттаскивать некоторых из протестующих от решетки, перегораживающей вход на Даунинг-стрит.

Активисты требуют отправить в отставку мэра Лондона Садика Хана, заявляя, что он лжет, оправдывая новый сбор заботой о качестве воздуха в столице. У входа на Даунинг-стрит протестующие положили картонный гроб с надписью "Демократия". Перед этим через центр города проследовала группа мотоциклов и автомобилей, расписанных лозунгами против последней инициативы столичных властей.

Новые правила, предусматривающие сбор £12,5 (1 500 рублей) в сутки для въезжающих в Лондон старых автомобилей, вступили в силу в ночь на вторник. Трехкратное увеличение площади зоны сверхнизких выбросов (Ultra Low Emission Zone, ULEZ), которая теперь покрывает весь Большой Лондон (1,6 тыс. кв. км), вызывает ожесточенную критику. Городские власти настаивают, что эта мера необходима, чтобы улучшить качество воздуха в столице, где с его загрязнением связывают до 4 тыс. смертей ежегодно. Кроме того, утверждается, что лишь одному из десяти автомобилистов, живущих на территории, где начали действовать новые правила, придется платить сбор или менять машину на более экологичную. На субсидии, полагающиеся тем, кто решит сдать на металлолом устаревший легковой автомобиль, мотоцикл или фургон, из городского бюджета выделено £110 млн ($139 млн). Ожидается, что эту возможность используют от 20 до 40 тыс. лондонцев.

Главные противники нововведений - представители малого бизнеса, часто использующие дизельные фургоны, которые нужно будет переоборудовать или заменить. Эксперты, опрошенные британскими СМИ, заявляют, что расширение ULEZ обойдется экономике Лондона в £350-500 млн ($450-630 млн) в год в результате снижения деловой активности и потребления. При этом за 2022 год в городской бюджет поступило £224 млн ($283 млн) за счет сборов с въезжавших в тогда еще не охватывавшую весь город зону сверхнизких выбросов, а также штрафов в размере £180 (21,5 тыс. рублей), которые приходят нарушителям.

История проекта

Зона сверхнизких выбросов была проектом предыдущего мэра Лондона Бориса Джонсона, который продолжил Хан, представляющий оппозиционную Лейбористскую партию. Сбор начали взимать в 2019 году, когда ULEZ был распространена на центральную часть Лондона, он стал дополнением к платному въезду в центр города, введенному еще в 2003 году. В 2021 году зону расширили до лондонской внутренней кольцевой дороги, условно соответствующей московскому третьему транспортному кольцу.

Муниципальный сбор распространяется на все автомашины с дизельными двигателями ниже стандарта Евро-6 (обычно выпущены до 2015 года) и все автомобили, работающие на бензине, с двигателями ниже стандарта Евро-3 (обычно выпущены до 2007 года). Также он распространяется на мотоциклы, некоторые виды автобусов и грузовиков.