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В Новосибирске в 2024 году планируют закончить реставрацию самолета "Дуглас С-47"

После завершения работ он будет установлен в музее в Красноярске

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Реставрацию самолета "Дуглас С-47", так называемого "Борта Тюрикова", совершившего вынужденную посадку в 1947 году на Таймыре и вывезенного несколько лет назад из тундры специалистами Русского географического общества (РГО), планируют завершить в Новосибирске к лету 2024 года. На сегодня его готовность составляет порядка 60%, рассказал ТАСС председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко.

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"В планах закончить реконструкцию ["Борта Тюрикова"] к лету 2024 года. Готовность его - примерно 60%. Он находится в Новосибирске. Его перспектива - это возвращение в Красноярск. Скорее всего, он встанет в музее, который будет посвящен освоению Севера - у него легендарная история", - сказал Спириденко.

23 апреля 1947 года во время рейса из бухты Кожевникова в Красноярск у самолета "Дуглас С-47", поступившего в 1943 году по ленд-лизу и переданного Управлению полярной авиации Главсевморпути, отказали оба мотора, и командир экипажа Максим Тюриков был вынужден совершить посадку. Из 26 человек, находившихся на борту самолета, погибли 9, когда попытались по тундре выйти к населенному пункту.

Самолет пролежал в тундре до 2016 года - в ходе экспедиции РГО его эвакуировали в Красноярск. Были также собраны уникальные материалы об истории спасения, найдены родственники членов экипажа и пассажиров. Руководитель экспедиции Игорь Спириденко получил премию РГО из рук президента России Владимира Путин. В конце 2021 года "Дуглас" прибыл в Новосибирск, где на аэродроме Мочище его реставрацией занялись специалисты компании "Геликоптер".

Планируется, что после реконструкции "Борт Тюрикова" станет ключевым экспонатом музея-парка в Красноярске, посвященного истории освоения Севера. Красноярск в XX веке был основной базой освоения севера Сибири и развития отечественной полярной авиации. На острове Молокова, где разместится музей, располагалась гидробаза Красноярского отряда авиации Главсевморпути и авиамастерские, сам остров назван в честь летчика Василия Молокова, принимавшего участие в операции по спасении челюскинцев. Часть строений базы на остове сохранились до сих пор. 

Теги:
РоссияКрасноярский крайНовосибирская область
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