В России начинается новый учебный год

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 18 млн школьников пойдут в российские школы 1 сентября, в этот день откроются двери около 40 тыс. общеобразовательных учреждений. Из них в первый класс пойдет около 2 млн детей, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Также с 1 сентября 100% обучающихся начальных классов всех российских школ будут обеспечиваться горячим питанием за счет средств федерального бюджета - это 7,5 млн детей. Данная мера реализуется с 1 сентября 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина.

Московские образовательные учреждения примут 1,6 млн человек. Около 400 тыс. ребят ходят в детские сады, 1,1 млн сядут за школьные парты. И около 100 тыс. студентов колледжей также приступят к обучению с 1 сентября. Как сообщала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, столичные школы провели все необходимые учения летом, учреждения готовы ко всем нештатным ситуациям.

В Подмосковье 1 сентября откроются 30 новых школ на 20 тыс. мест и 25 детских садов на 7 тыс. мест. Среди них одна из крупнейших школ области на 2 200 мест в ЖК "Гусарская баллада". Кроме того, после капитального ремонта двери распахнут 63 школы и 15 детских садов. Кроме того, по данным Министерства образования Подмосковья, с 1 сентября доступ к электронному дневнику будет осуществляться через новое приложение "Моя школа". Помимо электронного журнала и дневника, в "Моей школе" будут видеоуроки для подготовки к экзаменам, большая библиотека соответствующих школьной программе сертифицированных материалов, чаты и видеозвонки, портфолио ученика и его рейтинг, возможность отследить геолокацию ребенка и многое другое.

Санкт-Петербургские школы ждут 1 сентября 68,5 тыс. первоклассников. Традиционно дети получат подарки от правительства города - набор книг "Моя первая школьная библиотека". Также первоклассники смогут бесплатно посетить кинотеатры Петербурга в рамках проекта "Первоклассный выходной" и посмотреть отечественные анимационные фильмы. Кроме этого, 1 сентября вход в Ленинградский зоопарк для детей до 17 лет будет бесплатным. Также бесплатно все учащиеся смогут посетить Эрмитаж.

Традиционно в мероприятиях по случаю Дня знаний примут участие и первые лица. Так, президент РФ Владимир Путин проведет открытый урок "Разговор о важном", в котором примут участие школьники - победители олимпиад и конкурсов. В этот же день российский лидер по ВКС откроет общеобразовательные учреждения в пяти регионах РФ, а совместно с киргизским коллегой Садыром Жапаровым по видеосвязи даст старт началу строительства в Киргизии трех русскоязычных школ.

Что нового в школьной программе

С 1 сентября в российских школах будут введены единые федеральные основные образовательные программы (ФООП) по всем предметам. По шести предметам они будут обязательными, среди них русский язык, литература, история, обществознание, география и основы безопасности жизнедеятельности. По остальным предметам школы имеют право разработать собственные образовательные программы, но их содержание и планируемые результаты должны быть не ниже указанных в ФООП. В частности, в рамках курса ОБЖ вводится обязательный модуль начальной военной подготовки (НВП).

Также в образовательном процессе с 1 сентября будут использовать новые учебники истории для 11 классов с разделом про специальную военную операцию (СВО). Авторами учебников по истории России выступили помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, авторами учебников по всеобщей истории - Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Как ранее сообщал министр просвещения Сергей Кравцов, в нем раскрыты все причины начала СВО. Также планируется объединить в один курс всеобщую историю и историю России, которой в учебнике будет отведена ключевая роль.

Кроме того, с 1 сентября во всех российских школах вводится новая модель профориентации учеников, начиная с 6-х классов и старше. В рамках этой модели предлагается заложить профориентационный минимум, модель будет состоять из трех уровней - базовый, основной и продвинутый. Каждый из этих уровней будет складываться из обязательных 34 часов внеурочной деятельности и определенных образовательными учреждениями мероприятий в рамках воспитательной деятельности.

Что нового в колледжах

С 1 сентября в российских колледжах 15 регионов запустят программу наставничества, согласно которой у студентов колледжей будут наставники с производства. Как пояснял министр просвещения РФ Сергей Кравцов, это позволит дополнительно усилить практикоориентированность и подготовить кадры под конкретные запросы работодателя. В 2024 году планируется, что такая программа будет реализована уже в 50 регионах РФ. Также в новом учебном году в колледжах планируют проводить классные часы по духовно-нравственному воспитанию "Семьеведение".

Что нового в вузах

С 1 сентября в российских вузах станет обязательным изучение истории, на нее должно отводиться не менее 144 часов. Согласно концепции Минобрнауки, студенты будут изучать цели специальной военной операции на Украине, санкции в отношении РФ, вхождение в состав России новых субъектов.

Кроме того, во всех отечественных вузах стартует курс "Основы российской государственности". Он вводится отдельным модулем и не предусматривает сокращения часов преподавания истории и философии. Разработкой курса занимается проект "ДНК России", который реализуется при поддержке Минобрнауки. Вузам на выбор будет предложено не менее трех учебных пособий по курсу. Сам курс состоит из пяти разделов, его аудиторная продолжительность составит 52 часа, следует из проекта концепции курса. Также в рамках курса предусмотрено 20 часов для самостоятельной работы, таким образом, его общая продолжительность составит 72 часа.

Также в ряде вузов с 1 сентября будет введен курс основ военной подготовки (ОВП). О разработке такого модуля Минобрнауки РФ сообщило в конце 2022 года, позже ведомство рекомендовало вузам включить его в образовательные программы с нового учебного года.