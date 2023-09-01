Минпросвещения анонсировало поэтапное введение "Основ безопасности и защиты Родины"

Новый предмет планируется включить в образовательные программы с 1 сентября 2024 года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Введение в школьную программу нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины" вместо ОБЖ будет поэтапным, в настоящее время формируется рабочая группа для доработки единой программы и учебника, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"В настоящее время формируется рабочая группа, которая будет одновременно дорабатывать единую программу и единый учебник по новому учебному предмету. Внедрение всех изменений будет поэтапным, включая повышение квалификации педагогов", - говорится в сообщении.

Новый предмет планируется включить в образовательные программы с 1 сентября 2024 года. "В связи с этим будут внесены изменения в федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные общеобразовательные программы. Будут сформулированы новые предметные и личностные результаты в части патриотического воспитания, начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы", - добавили в министерстве.

Как ранее сообщал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, программы старого и нового курсов будут частично совпадать, однако на уроках по основам безопасности и защиты Родины школьникам начнут также рассказывать о воинских обязанностях и воинской службе. Ожидается, что это сформирует у них представление о том, какую роль играет оборона страны для ее мирного социально-экономического развития и каков современный облик вооруженных сил.