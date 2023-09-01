1 сентября, 10:04,
обновлено 1 сентября, 10:23
День знаний

Песков не знает, позвонит ли Путин своему классному руководителю в День знаний

Президент не раз называл Веру Гуревич в числе тех, кто оказал на него наиболее сильное влияние

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, позвонит ли глава государства Владимир Путин своему классному руководителю Вере Гуревич в День знаний.

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"Я не могу вам сказать, я не знаю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент РФ Владимир Путин не раз называл Веру Гуревич в числе тех, кто оказал на него наиболее сильное влияние, и говорил, что до сих пор общается с ней.

Журналисты в беседе с Песковым привели воспоминания Гуревич о том, что на свой первый День знаний Путин принес "горшочек с геранью". Пресс-секретарь же в ответ заметил, что президент с ними подробностями на этот счет "не делился". "Я не знаю, с какими именно цветами он пошел на 1 сентября. Но очевидно, что с цветами, и цветы в горшочках очень многие, кстати, носят. Это очень распространено", - добавил он. Песков признался, что свой первый букет на День знаний он не помнит. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичДень знаний
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