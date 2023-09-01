Премьер поблагодарил своих педагогов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие во всероссийской акции "Спасибо учителю", поблагодарив своих педагогов.

"Я с утра уже это сделал, я поздравил свою учительницу Ларису Анатольевну Барышеву с 1 сентября. Но хочу присоединиться к этой акции, поскольку это [День знаний] замечательный праздник", - сказал премьер. Он отметил, что эта дата знакома каждому с самого детства. "Его любят все, абсолютно все, кто еще даже не пошел в школу, уже понимает, что такое 1 сентября", - подчеркнул он.

"Дорогие учителя, дорогие наставники! От всей души хочу вас поздравить с этим замечательным праздником, пожелать всего самого доброго, чтобы у вас все получилось, чтобы новые методики случились, чтобы дети вас слушались и чтобы работа ваша приносила удовольствие, воспитывала наше новое поколение в самых лучших традициях нашей страны", - обратился к учителям Мишустин. Он отметил, что профессия педагога является одной из лучших. Премьер напомнил, что недаром текущий год был объявлен президентом страны Годом педагога и наставника. "Уверен абсолютно, что эту любовь и уважение к вам, к учителям, все ученики как минимум покажут и выскажут", - добавил он.

Говоря о своих школьных наставниках, глава правительства сообщил, что школа, где он учился в Подмосковье, открылась после ремонта. "Собрались наши учителя, я прекрасно их помню. Как я уже сказал - это Лариса Анатольевна Барышева, она была учительницей русского языка и литературы. Также я сегодня увидел Нину Терентьевну Гусак, учительницу физики, Светлана Федоровна Найшева - учительница химии. К сожалению, ушла уже от нас наша учительница по математике Лидия Никандровна Башаренкова. Мы ее с теплом вспомнили", - сказал Мишустин, подчеркнув, что память об учителях остается навсегда в сердцах людей.

Акция инициирована Минпросвещения. Ее целью является выражение искренней благодарности и слов поддержки в адрес учителей, а также повышение престижа педагогических профессий, рост уровня осведомленности среди общественности о деятельности педагогов в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования.

В проекте может принять участие любой желающий, позвонить или отправить открытку, выразить слова благодарности за помощь, поддержку и наставления, несмотря на расстояние и годы. В акции уже приняли участие свыше 500 тысяч человек.