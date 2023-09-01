1 сентября, 12:32
День знаний

В России до конца года планируют ввести в эксплуатацию более 250 школ

Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, к 2025 году по поручению президента Владимира Путина планируется построить не менее 1,3 тыс. новых школ

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. Более 250 школ на 140 тыс. мест планируется ввести в эксплуатацию в России до конца 2023 года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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"С учетом увеличения числа школьников в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования" мы расширяем и наращиваем инфраструктуру. До конца года введем еще более 250 школ на 140 тыс. мест", - сказал он на церемонии с участием президента РФ Владимира Путина, посвященной открытию новых школ в некоторых регионах РФ.

Кравцов добавил, что к 2025 году по поручению президента планируется построить не менее 1,3 тыс. новых школ. Всего нарастающим итогом к этому времени будет обновлено более 4 тыс. школьных зданий в рамках программы капремонта.

"Создавая места в детских садах и школах, мы развиваем и современную образовательную среду, мероприятия нацпроекта "Образование" реализуются в срок. Только в этом году открываем три центра образования цифрового, естественно-научного, технического, гуманитарного, так называемые точки роста, 48 кванториумов, а также 63 IT-клуба", - добавил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКравцов, Сергей СергеевичРоссияДень знаний
© Информационное агентство ТАСС
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