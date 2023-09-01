Путин по ВКС принял участие в церемонии открытия учебных заведений в пяти регионах

Президент пообщался с главами регионов, учителями и школьниками

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по видео-конференц-связи (ВКС) принял участие в церемонии открытия новых учебных заведений в пяти регионах страны: школ в Дагестане, Донецкой Народной Республике (Мариуполь), Московской, Ростовской областях и детского сада в Новгородской области.

Путин поочередно связался с каждой из этих школ, пообщавшись с главами регионов, учителями и школьниками.

Школа в Мариуполе строилась с декабря прошлого года по июнь этого года. Она рассчитана на 1 100 мест, в ней имеются специализированные классы, в том числе по робототехнике и киберспорту. Учреждение также приспособлено для людей с ограниченными возможностями здоровья - есть пять лифтов между этажами, пандусы, отдельные места в актовом зале.

Вторая школа ("Багратион") находится в Подмосковье и рассчитана на 2 200 мест. Она станет самым большим образовательным центром в Московской области и снизит нагрузку на школы Одинцовского района, в котором она находится.

Третье учреждение открывается в Махачкале. Оно расположено в растущем микрорайоне и важно для того, чтобы не допустить третьей смены обучения в соседних школах. В последние годы в республике активно боролись с проблемой трехсменки. Как указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, школа в Дагестане названа в честь героя СВО майора Алексея Суханова, погибшего во время обороны поселка в ДНР.

Четвертое учреждение - школа в Ростове-на-Дону, она была построена в 2007 году, а в июне этого года был завершен капитальный ремонт. В ней созданы пространства "Центр детских инициатив", "Центр научных инициатив" и киберарена. Реализовано профильное направление - IT-класс, где будут преподаваться 3D-моделирование, язык программирования, микроэлектроника.

Детский сад, открывающийся в новгородском городе Малая Вишера (население - около 10 тыс. человек), рассчитан на 140 мест. В нем есть музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, а на территории расположено семь детских площадок.