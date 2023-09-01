1 сентября, 13:49,
обновлено 1 сентября, 13:59

Путин уверен в перспективах курортов в новых регионах

Президент убежден, что россияне будут открывать для себя туристические и рекреационные возможности

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин убежден, что россияне будут открывать для себя туристические и рекреационные возможности новых регионов.

"Уверен, просто не сомневаюсь, что граждане РФ, огромной нашей территории, они будут открывать для себя возможности и это пойдет на пользу регионам и тем людям, которые живут у вас, могут работать в этой сфере", - сказал он во время открытого урока "Разговор о важном", отвечая на вопрос о планах развития курортных зон на новых территориях. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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