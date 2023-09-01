Путин рассказал, что именно делает человека счастливым

По словам президента, речь идет о посвящении жизни и результатов профессиональной деятельности семье и родине

СОЛНЕЧНОГОРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал о том, что посвящение жизни и результатов профессиональной деятельности семье и родине делает человека счастливым.

"А - добиваться максимального результата на том поприще, которое избрал, и б - посвятить свою жизнь и свои результаты семье, окружающему миру в самом широком смысле этого слова и стране, в которой ты живешь. Вот, мне кажется, сочетание этих компонентов и делает человека счастливым", - сказал он во время открытого урока "Разговор о важном".

Глава государства указал на то, что "человеку важно найти себя". "И если он себя находит, то у него появляется шанс реализовать себя по максимуму. Что такое реализовать себя по максимуму? Это получить удовлетворение от того, что ты делаешь. Это и результат, и признание. И то, и другое очень важно, потому что сам по себе результат, он очень важен, но человеку нужна обратная связь", - добавил Путин.

Президент в этой связи напомнил строки из стихотворения "Я памятник себе воздвиг неруковторный..." русского поэта Александра Пушкина. "Я памятник воздвиг себе нерукотворный, / К нему не зарастет народная тропа, / Вознесся выше он главою непокорной / Александрийского столпа", - зачитал он. Путин подчеркнул, что Пушкин "писал о себе". "Он, как говорят, наше все. Он основатель современного русского языка. Он гениальный писатель, поэт, но и он ждал, и хотел этого общественного признания, и говорил об этом. А это связано с необходимостью настроить себя на служение обществу", - указал глава государства.