Победители конкурса "Это у нас семейное" получат сертификаты на улучшение жилищных условий

Участники проявят себя в тематических направлениях: "Знания", "Спорт", "Творчество", "Добро", "Семья", "Служение Отечеству"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Набравшие наибольшее число баллов участники семейного конкурса президентской платформы "Россия - страна возможностей" получат сертификаты на улучшение жилищных условий и семейные путешествия. Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

"Семейные команды, набравшие наибольшее количество баллов, смогут получить ценные подарки, в том числе 30 сертификатов на улучшение жилищных условий, 300 больших семейных путешествий. Запуск первого семейного конкурса "Это у нас семейное" планируется 4 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

Цель конкурса - объединение семей через общие дела, выявление и поддержка семей с активной жизненной позицией, заинтересованных во всестороннем саморазвитии. "Проект ориентирован на решение государственных задач по укреплению института семьи, продвижение традиционных семейных ценностей, в том числе усиление связи между поколениями. Участие в проекте позволит конкурсантам вспомнить и собрать историю своей семьи, возродить семейные традиции, создать интересные совместные проекты и поводы для гордости, раскрыть творческие и спортивные таланты своих близких", - сказали в пресс-службе.

Принять участие в конкурсе могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. Например, дети, родители, бабушки, дедушки и другие близкие родственники. Самому младшему участнику должно быть не менее шести лет, при этом в составе семейной команды обязательно должен быть участник от 6 до 17 лет.

В ходе дистанционного этапа конкурса семейные команды будут выполнять социально полезные задания и зарабатывать баллы. Участники проявят себя в следующих тематических направлениях: "Знания", "Спорт", "Творчество", "Добро", "Семья", "Служение Отечеству", расскажут об истории семьи и ее достижениях. По итогам этапа будет сформирован рейтинг, в соответствии с которым определятся семьи, прошедшие в полуфинал.

Полуфиналы конкурса состоятся в форме очных мероприятий - больших семейных городских праздников с образовательной программой. Конкурсанты выполнят оценочные задания, которые отразят основные ценности семьи.

О запуске нового проекта платформы "Россия - страна возможностей" в пятницу сообщил президент Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном". Он отметил, что новое семейное соревнование внесет вклад в развитие традиционных ценностей.