Путин призвал идти на госслужбу только при наличии желания служить людям и стране

По словам президента России, без этого настроя надо заниматься чем-то другим

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал идти на госслужбу только при наличии "жгучего желания" служить людям и стране, а без этого настроя заниматься чем-то другим.

"Я скажу, может быть, общие тривиальные вещи, но без них куда. Смотрите, вы сказали о госслужбе - это служба, это служение. Служение кому? Людям, своей стране. <...> Хочется служить людям - иди и занимайся этим делом, не хочется - лучше займись чем-то другим. Если у вас есть такая внутренняя потребность, горение такое, тогда нужно идти и делать", - сказал он во время открытого урока "Разговор о важном", отвечая на вопрос, какие качества нужны, чтобы поступить на госслужбу и, возможно, стать президентом России.

Путин добавил, что заниматься этим нужно только при "жгучем желании" и потребности помогать людям, своей стране, району, деревне, поселку или городу.

"А детали, связанные с саморазвитием на этом поприще, благородном поприще, их много. И сложности есть, конечно. Они все преодолимы, если есть такое внутреннее чувство служить людям", - добавил российский лидер.