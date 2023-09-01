Путин отметил, что творческие люди живут дольше остальных

Президент также считает необходимым продолжать практику лекций, которые организует общество "Знание"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Люди, которые занимаются творческой деятельностью, живут дольше, это связано с работой мозга, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном".

"Исследования показывают, что люди, которые занимаются творческой деятельностью, живут дольше. Продолжительность жизни людей, которые занимаются творчеством, - чуть побольше, чем у остальных. И специалисты считают, что это связано с деятельностью мозга. Мозг включает все другие системы организма, оживляет их, заставляет работать", - сказал глава государства.

Отвечая на просьбу прокомментировать убеждение о том, что легче свернуть горы, чем в чем-то переубедить взрослого человека, Путин отметил: "Отчасти это так". Президент объяснил это с научной точки зрения: "Деятельность нейронов головного мозга постепенно затухает с возрастом, и количество нейронных связей уменьшается, если этим не заниматься постоянно. А если количество нейронных связей уменьшается, а сложившиеся стандарты знаний, поведения, основанные на нейронных связях мозга, устоялись, то изменить их очень сложно. Это действительно так".

По словам Путина, чтобы что-то изменить, нужны "яркие впечатления и убедительность в высшем смысле этого слова". "Но ничего невозможного нет", - добавил он.

Также Путин считает необходимым продолжать практику лекций, которые организует общество "Знание": "Надо развивать это: ширше и глыбже. И все будет хорошо".

Президент напомнил, что когда начинались программы обучения компьютерной грамотности, в них активно принимали участие люди старшего поколения. Преподавали же в таких программах молодые люди. "У нас достаточно пожилые люди, представители старшего поколения, не стесняются прибегать к помощи молодых людей, главное, чтобы они были специалистами", - подчеркнул Путин.