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День знаний

Голикова: Сеченовский университет всегда "на шаг впереди" в медицинских открытиях

Вице-премьер отметила, что в вузе сформирован свой подход к модели высшего медицинского образования

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сеченовский университет Минздрава России всегда опережал другие вузы по медицинским научным открытиям и исследованиям. Такое мнение выразила вице-премьер Татьяна Голикова, ее обращение зачитал директор департамента здравоохранения правительства РФ Игорь Каграманян на церемонии посвящения в студенты Сеченовского университета.

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"В этом году Сеченовский университет отмечает 265-летний юбилей, на протяжении всей своей истории он всегда шел на шаг впереди в медицинских научных открытиях и исследованиях. <...> В этом юбилейном году студентами Сеченовского университета стали более 3 тыс. человек", - говорится в ее обращении.

Также Голикова отметила, что в университете сформирован свой подход к модели высшего медицинского образования. "Здесь студенты становятся универсалами, владеющими современными подходами в диагностике и лечении заболеваний, ориентированными на работу в цифровой среде, врачами-исследователями, специалистами, обладающими новыми современными знаниями в области высокотехнологичной персонализированной и трансляционной медицины", - считает она. 

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияДень знаний
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