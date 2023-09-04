В Бангладеш число умерших от лихорадки денге в 2023 году достигло 634

Эпидемия стала самой летальной со времени первой вспышки заболевания в стране в 2000 году

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Число смертельных случаев в результате заболевания лихорадкой денге в Бангладеш с начала года достигло 634. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на Главное управление службы здравоохранения южноазиатского государства.

Эпидемия лихорадки стала в этом году самой летальной со времени первой вспышки заболевания в стране в 2000 году. Наибольшее число умерших от денге в Бангладеш было зарегистрировано в июле (204) и августе (342), в сентябре умер 41 заболевший.

По данным ведомства, с начала сентября в Бангладеш зарегистрировано еще 6 494 случая заражения лихорадкой, из них 2 608 новых больных были выявлены в последние сутки. При этом число заболевших за прошедший месяц достигло 71 976. Общее число случаев заболевания лихорадкой денге, зарегистрированных с начала января, достигло 130 302. Более 98 тыс. пациентов выздоровели. В 2022 году в Бангладеш из-за денге умер 281 человек.

Денге ежегодно распространяется в стране в июне - сентябре в сезон муссонных дождей. Сейчас рост больных лихорадкой увеличивается, несмотря на усиленные меры властей республики по контролю за размножением комаров.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно. Но вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.