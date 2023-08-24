Вспышка лихорадки денге в Бангладеш стала самой летальной с 2000 года

Число смертельных случаев заболевания с начала года достигло 506

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Число смертельных случаев заболевания лихорадкой денге в Бангладеш с начала года достигло 506, что сделало эту эпидемию самой летальной со времени первой вспышки заболевания в стране в 2000 году. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Главное управление службы здравоохранения южноазиатского государства.

Число заболевших с начала года превысило 106 тыс. Более 98 тыс. пациентов выздоровели. В 2022 году в Бангладеш из-за денге умер 281 человек.

Денге ежегодно распространяется в стране в июне - сентябре в сезон муссонных дождей. Сейчас число больных лихорадкой растет, несмотря на усиленные меры властей республики по контролю за размножением комаров.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно. Но вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.