Как в Петербурге прошел День памяти жертв блокады Ленинграда

В городе по традиции состоялись торжественно-траурные мероприятия и акции с возложением цветов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. День памяти жертв блокады Ленинграда петербуржцы встретили торжественно-траурными мероприятиями и акциями с возложением цветов не только на мемориальные кладбища и к знаковым местам, но и по всему городу.

Так, на Невском проспекте 14 прошло торжественно-траурное мероприятие с возложением цветов к мемориальной доске "Героизму и мужеству ленинградцев". По негласной традиции, присущей таким датам, читали стихи военного времени, звучали знакомые с детства каждому мелодии.

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, помимо концерта под открытым небом, представили книгу "Человек переживающий: блокадный дневник Григория Зуймача". Григорий был работником студии "Ленфотохудожник" и застал блокаду на Невском проспекте, где он жил и работал до эвакуации осенью 1942 года. Дневник описывает самые жестокие месяцы в осаде вплоть до массовой смертности зимой 1942 года.

На территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи открылся новый мемориал, посвященный 80-летию полного снятия блокады. В его основе - железобетонная огневая точка, доставленная с Синявинских высот и сильно поврежденная вражеским снарядом. "Мы специально хотели показать доминанту нашего мемориального комплекса, а именно железобетонную огневую точку, в том виде, в котором она приняла свой последний бой", - объяснил корреспонденту ТАСС начальник отдела открытого хранения вооружения и военной техники музея Алексей Харьков.

По замыслу создателей мемориала, он должен со временем стать знаковым местом для проведения патриотических акций по воспитанию молодежи. На его открытии, помимо прочих, присутствовали слушатели Михайловской артиллерийской академии.

Движение "Волонтеры Победы" совместно с правительством Санкт-Петербурга запустило конкурс "Внуки Победы. Ленинград". Как отметила в своем выступлении заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Занко, детям со всей страны представится уникальная возможность помочь в проведении столь значимых мероприятий.

"Я сама являюсь правнучкой защитника Ленинграда. <...> Поэтому я понимаю, что победители конкурса не только получают возможность посетить в январе 2024 года Санкт-Петербург, не только стать волонтерами и помочь в организации ключевых событий к 80-летию полного снятия блокады, но и смогут посетить места, связанные с историей их семьи. Некоторые увидят эти места впервые", - подчеркнула Занко.

Защитники Ленинграда

Во дворе гимназии № 148 имени Сервантеса открылся памятник испанцам - защитникам блокадного Ленинграда. Как пояснила в беседе с корреспондентом ТАСС директор гимназии Юлия Подзюбанова, после того как в 1939 году Советский Союз отказался возвращать режиму Франко эвакуированных в гражданскую войну детей, многие молодые испанцы остались тут жить. Более 60 испанских юношей ушли добровольцами на фронт и сражались за Ленинград в рядах 3-й Фрунзенской дивизии Народного Ополчения.

"В 1941 году тех ребят, которым уже исполнилось 18, призвали, но были и горячие мальчишки 15-17 лет, которые хотели бороться с фашизмом, шли в военкоматы, их не брали, а они все равно шли. Не хочется отделять их от остальных ленинградцев, которые защищали наш город. Это общая память всех, кто выстоял тогда", - поделилась Подзюбанова.

Памятная надпись на гранитной плите выполнена на русском и испанском языках, сама же плита как бы зажата между изображением школьных парт с одной стороны, и фигурами добровольцев, уходящих на фронт, с другой. На открытие памятника, в числе прочих гостей, из Москвы приехала Маргарита Богова - родная племянница Игнасио Моро, еще одного испанца, добровольно ушедшего защищать Советский Союз.

"Есть такие русские испанцы, которые отдали жизнь за Россию - моя семья, мой папа и его брат всю жизнь прожили в России и беззаветно ее любят. Я не могу о них в прошедшем времени говорить, потому что для меня они живые. Они никуда не уезжали отсюда. То, что папин старший брат погиб на Карельском фронте - он герой, это русский солдат испанского происхождения", - подчеркнула Маргарита.

Дань уважения павшим выразила и неофициальная делегация представителей европейских государств, возложив венки на Пискаревском мемориальном кладбище. Для Финляндского консульства это стало последней церемонией, ведь с октября оно прекратит свою деятельность.