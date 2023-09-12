12 сентября, 10:22
Экстренная посадка Airbus A320 в Новосибирской области

Пассажиры аварийно севшего под Новосибирском самолета выехали в Омск поездом

Кадры с места аварийной посадки самолета в Новосибирской области
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС/ Ruptly

В нем будут перевезены 158 человек

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Западно-Сибирская железная дорога организовала специальный электропоезд для перевозки в Омск пассажиров аварийно севшего в Новосибирской области самолета авиакомпании "Уральские авиалинии". 

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В нем будут перевезены 158 пассажиров, говорится в сообщении ЗСЖД, размещенном на официальном Telegram-канале.

"Пассажиры аварийно севшего Новосибирской области самолета будут доставлены в город назначения электропоездом. Совместно с администрациями Новосибирской и Омской областей организовали перевозку пассажиров аварийно приземлившегося самолета, летевшего по маршруту Сочи - Омск, - отмечается в сообщении. - <...> В поезде - 158 пассажиров (141 взрослый и 17 детей)". 

Теги:
РоссияОмская областьЭкстренная посадка Airbus A320 в Новосибирской области
© Информационное агентство ТАСС
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