13 сентября, 03:38

В Севастополе после ракетной атаки морской транспорт работает в штатном режиме

Как сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, рейсы осуществляются по расписанию

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сентября. Морской транспорт в Севастополе осуществляет движение по расписанию, несмотря на предпринятую утром ракетную атаку и начавшийся после нее пожар в районе Южной бухты. Об этом сообщили ТАСС в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

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"Транспорт работает по расписанию", - сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что по предварительным данным, на город была совершена ракетная атака, в результатев районе Южной бухты произошел пожар, на южной площадке Севморзавода работают оперативные службы. В результате атаки пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Опасности для города, по словам губернатора, нет. 

Теги:
РоссияКрымСевастополь
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