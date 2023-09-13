Осужденный за шпионаж Уилан не жаловался в ОНК Мордовии около двух лет

Председатель комиссии Алексей Тюркин сообщил о недавней проверке с прокуратурой колонии, где отбывает наказание гражданин США

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Мордовии в течение последних двух лет не получала жалоб от гражданина США Пола Уилана, осужденного за шпионаж. Об этом сообщил ТАСС председатель ОНК Алексей Тюркин.

"Жалоб [от Пола Уилана] не поступало. Мы выезжали недавно [в колонию №17, где отбывает наказание Уилан], проверка была с прокуратурой. [С Уиланом] не встречались, но жалоб и обращений никаких нет", - сказал Тюркин, уточнив, что жалобы не поступали в течение примерно двух лет.

В среду стало известно, что посол США в РФ Линн Трейси направляется в мордовскую колонию, чтобы навестить Уилана.

Уилан, имеющий гражданство Великобритании, США, Канады и Ирландии, был задержан при попытке проведения шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.