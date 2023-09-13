Пострадавшим от землетрясения в Марокко доставляют гуманитарную помощь

В стране активно ищут выживших, подсчитывают ущерб, разрабатывают планы восстановления жилья и инфраструктуры

ИМИНДУНИТ /Марокко/, 13 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Прошло более 100 часов с момента разрушительного землетрясения магнитудой 7,0 на юге Марокко, унесшего жизни нескольких тысяч человек. Идет интенсивный поиск выживших, подсчитывается ущерб, разрабатываются планы восстановления жилых построек и инфраструктуры.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в регионе Марракеш - Сафи, известном туристической индустрией и сельскохозяйственной деятельностью. Спасательные службы вместе с армейскими подразделениями продолжают разбирать завалы и извлекать тела погибших. Здесь все еще расчищают автомобильные трассы и проселочные дороги для проезда машин, которые доставляют медицинскую помощь, питание и товары первой необходимости пострадавшим и всем нуждающимся.

"Дороги жизни"

Существенную помощь пострадавшим оказывают обычные граждане. С первого дня после трагедии они координируют действия в социальных сетях, организуют отправку гуманитарной помощи в небольшие города и деревни, в том числе в труднодоступном высокогорье. Волонтеры-активисты составляют списки самых востребованных вещей, маршруты и графики движения, поддерживают связь с жителями пострадавших областей.

Колонны легковых и грузовых автомашин, заполненные продовольствием, средствами гигиены, бытовыми товарами и многим другим, с раннего утра и до позднего вечера движутся в направлении зоны бедствия. На лобовые стекла прикреплены флаги Марокко, указатели с девизами и названиями городов, чьи жители направили помощь: Танжер, Фес, Мекнес, Асила, Касабланка, Рабат, Мохаммедия, Эль-Джадида, Сафи, Марракеш и многие другие. Вся страна помогает соотечественникам.

Наиболее загруженные трассы с гуманитарной помощью из Марракеша в сторону Амизмиза, Имлиля, Мажжата, Мулай Ибрахима, Таруданта и других населенных пунктов уже прозвали "дорогами жизни". По ним местные жители в палаточных лагерях получают самое необходимое: хлеб, воду, молоко длительного хранения, консервы, одеяла, матрасы, одежду, средства личной гигиены и так далее.

По мере продвижения к высокогорным районам дороги становятся все более неровными, узкими и опасными. Дополнительные проблемы водителям создают камни, срывающиеся из-за подземных толчков на проезжую часть. Мимо машин по краю обрыва проносятся мотоциклисты с большими сумками. Водители помогают друг другу объезжать опасные участки, предупреждают о рисках по пути движения. Корреспондент ТАСС, который принял участие в отправке гуманитарной помощи в провинциях Эль-Хауз и Шишауа, наблюдал многочасовые пробки.

По пути в высокогорные деревни, который пролегает через маленькие города, видны полуразрушенные жилые здания. Повсюду видны груды камней и обломков кровли. На склонах гор, на открытых пространствах и вблизи автотрасс встречается все больше палаток. Жителям провинций заходить в почти обрушившиеся дома нельзя.

Стойкость и взаимопомощь

Высокогорная деревня Иминдунит расположена в провинции Шишауа, всего в нескольких километрах от эпицентра землетрясения. Местные жители радуются приезду очередной колонны гуманитарной помощи.

"Нам негде помыться, у нас нет электричества. С вечера той пятницы, когда произошло землетрясение, мы живем под открытым небом. В дома заходить нельзя. Те, что уцелели, сильно повреждены и могут обрушиться в любой момент", - рассказывает жительница Иминдунита по имени Фатима-Захра.

"Самыми тяжелыми были первые двое суток. Мы искали пищу и воду. Потом стали приезжать люди и привозить помощь. Поддержка нам очень нужна, тем более что скоро настанет прохладная пора", - продолжает она.

"У нас хоть что-то уже есть: машины каждый день привозят хлеб, воду, другие товары. Но еще выше в горах есть деревни, куда не проложены автомобильные дороги. Людям оттуда, которые пережили землетрясение, сейчас невероятно трудно", - говорит собеседница.

Жители Иминдунита и ближайших деревень, в том числе Иглуана, Адасила, Тигунарина и Маждида, активно помогают друг другу.

"Сейчас нам очень и очень трудно. Землетрясение забрало жизни, нарушило привычный уклад. Но мы выстоим", - делится мыслями один из пожилых жителей Иминдунита. Жители горных деревень Высокого Атласа привыкли к непростым климатическим условиям и многим другим проявлениям природы.