Володин запустил опрос о мерах борьбы с ростом числа ДТП с участием электросамокатов

Из более 12 тыс. проголосовавших 49% считают необходимым запретить прокат электросамокатов, как в некоторых европейских странах

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин разместил в своем Telegram-канале опрос, в котором предложил подписчикам определить, какие меры они считают необходимыми принять в связи с ростом количества ДТП с участием электросамокатов.

"Обсуждали с вами проблему увеличения количества ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Какой из перечисленных вариантов решений вы считаете правильным и оптимальным?" - обратился Володин к подписчикам.

На текущий момент из более 12 тыс. проголосовавших большинство (49%) высказались за вариант "запретить прокат электросамокатов (как в ряде европейских государств)". Еще 41% пользователей выбрали вариант "ужесточить ПДД для водителей электросамокатов (штрафы, обязательное водительское удостоверение и др.)". Оставшиеся 10% поддержали предложение оставить все, как есть.