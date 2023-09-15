Муфтий Крганов призвал разработать курс религиозной журналистики

По словам главы Духовного собрания мусульман России, для деятельности в этом направлении необходимы более глубокие знания в сфере религии

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов предложил ввести в России с целью подготовки профессиональных кадров для СМИ отдельное направление для студентов - "религиозная журналистика". Эту идею можно было бы реализовать и в формате курсов повышения квалификации при МГУ, сказал он ТАСС.

"Необходимо сформировать институт религиозной журналистики. Это направление ведь очень специфическое, и здесь, конечно, нужны определенные, более глубокие, знания в сфере религии. Здесь ведь и особая терминология присутствует, и нужно продумать правильную подачу для верующих людей. Мы могли бы обсудить вопрос, например, создания курса повышения квалификации при МГУ, по согласованию с нашими религиозными организациями", - сказал Крганов.

По его мнению, сейчас все происходит "стихийно" - журналисты могут старательно работать, однако в некоторых моментах, связанных с религиозной тематикой, допускать порой просто глупые "ляпы".

"Например, написали, что "мусульмане поехали в хадж поклоняться черному камню". Ну не поклоняются мусульмане "черному камню" - они Всевышнему поклоняются. Они направляются в сторону "черного камня" - Каабы. <…> Поэтому желательно было бы все это обсудить и продумать отдельный профиль в журналистике - религиозной журналистики", - сказал мусульманский деятель.

Выступая на открытии II Петербургского международного форума "Религиозные ценности в современном мире" 13 сентября, Крганов также подчеркнул, что сегодня особенно нужны журналисты, способные "качественно и ответственно освещать проблемы религиозной жизни общества". По его словам, это является общей задачей как для органов власти, так и для религиозных организаций в России.