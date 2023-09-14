Петербургский международный религиозный форум собрал участников из почти 50 стран

В числе иностранных участников форума были, в частности, представители государств Персидского залива, Африканского континента, Юго-Восточной Азии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Число стран, представители которых участвовали во II Петербургском международном религиозном форуме (ПМРФ), который проходил 13-14 сентября, выросло в два раза по сравнению с первым таким мероприятием, состоявшимся в 2021 году. В работе ПМРФ в этот раз приняли участие представители почти 50 государств. Такие данные, подводя итоги события, привел председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России муфтий Равиль Панчеев.

"Если в 2021 году участвовали более 20 стран мира, то в этом году - более 45. То есть интерес к площадке Санкт-Петербурга и Петербургского международного религиозного форума растет", - сказал муфтий на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

В числе иностранных участников форума были, в частности, представители государств Персидского залива, Африканского континента, Юго-Восточной Азии. Основной темой ПМРФ-2023 стало сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей в современных условиях. Частью программы в этом году стали Первые Баязитовские чтения, прошедшие на площадке Санкт-Петербургского государственного университета. На этой международной научно-практической конференции обсуждались вопросы теологии как языка межрелигиозного и межнационального диалога.

"Все гости, которые приехали в Санкт-Петербург на эту конференцию, они приехали к нам, в Россию, как к оплоту сохранения и защитнику духовно-нравственных ценностей и основ в мире. И они во время трех наших сессий, во время выступлений все об этом говорили. Поэтому я очень надеюсь, что будущий, третий форум, который будет проходить в Петербурге, пройдет на еще более высоком уровне", - отметил глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов.

Генеральный координатор исламского фронта действий Ливана Аль Джайд Зухейр, также принявший участие в работе форума, отметил важность роли России в вопросе диалога между религиями. "Мы видим, как религиозные деятели из разных стран, разных конфессий собрались здесь, в Санкт-Петербурге, для того, чтобы защитить традиционные духовно-нравственные ценности. <…> Мы нуждаемся в наших странах именно в таком формате диалога между религиями, между религиозными деятелями", - сказал он на пресс-конференции.

Петербургский международный религиозный форум организован Духовным собранием мусульман России и Духовным управлением мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России при поддержке Русской православной церкви и ведущих российских вузов. ПМРФ проводится раз в два года, следующий форум состоится в 2025 году.