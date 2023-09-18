В Пермском университете началось строительство часовни в память о погибших при стрельбе

Пресс-служба епархии РПЦ региона сообщила, что эскизом послужила часовня во имя Сергия Радонежского

ПЕРМЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Строительство храма-часовни во имя святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете в сентябре 2021 года началось на территории кампуса вуза. Об этом сообщает пресс-служба Пермской епархии РПЦ.

"По благословению главы Пермской митрополии Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, начато строительства храма-часовни во имя святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла, просветителей Словенских, на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ)", - говорится в сообщении Пермской епархии.

Идея строительства на территории университета храма-часовни в память о трагедии, случившейся 20 сентября 2021 года, была одобрена Ученым советом ПГНИУ и утверждена решением наблюдательного совета университета. Также строительство поддержали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

По данным Пермской епархии, эскизом будущей часовни во имя равноапостольных братьев послужила часовня во имя преподобного Сергия Радонежского, находящаяся на Егошихинском кладбище Перми.

Бывший студент юрфака Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров 20 сентября 2021 года расстрелял из ружья шестерых человек на территории университетского кампуса, ранил более 20. Более 35 получили различные телесные повреждения. В декабре 2022 года Пермский краевой суд приговорил Бекмансурова к высшей мере наказания - пожизненному заключению.