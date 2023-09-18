18 сентября, 09:58
Экстренная посадка Airbus A320 в Новосибирской области

"Уральские авиалинии" приступили к выплатам компенсаций пассажирам севшего в поле лайнера

В обработке у специалистов авиакомпании находятся еще 34 заявления на компенсацию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" выплатила первые компенсации пассажирам самолета, совершившего 12 сентября вынужденную посадку в поле в Новосибирской области.

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Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

"18 сентября "Уральские авиалинии" произвели первые компенсационные выплаты 76 пассажирам рейса U6-1383 Сочи - Омск в размере 100 тыс. рублей каждому. Пассажиры получат денежные средства в течение 5-10 дней в зависимости от эмитента банка", - говорится в сообщении.

Сейчас в обработке у специалистов авиакомпании находятся еще 34 заявления на компенсацию, на данный момент всего получено 110 заявлений.

Ранее о решении произвести выплаты сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей Скуратов. 

Теги:
РоссияНовосибирская областьЭкстренная посадка Airbus A320 в Новосибирской области
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