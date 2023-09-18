Монастырь УПЦ в Тернопольской области отключили от электроснабжения

Причиной стало отсутствие у представителей обители документов, определяющих право собственности или пользования на объект, сообщило издание "Общественное. Новости"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Энергетики отключили от электроснабжения Свято-Богоявленский женский монастырь канонической Украинской православной церкви в городе Кременец Тернопольской области Украины. Об этом сообщает украинское издание "Общественное. Новости".

Электричество в монастыре было отключено районным отделением компании "Тернопольоблэнерго" из-за отсутствия у представителей обители документов, определяющих право собственности или пользования на объект.

4 сентября сообщалось, что полиция пыталась оцепить здание этого монастыря, выселить монахов и закрыть обитель.