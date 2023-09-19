На трассе под Владивостоком после обрушения виадука восстановили движение

Как сообщили в городской администрации, специалисты "Примавтодора" завершили работы по демонтажу пролетного строения и освободили проезд

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Движение по трассе под Владивостоком, где накануне рухнул виадук, открыто в обоих направлениях, сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.

"Движение по трассе А-370 в районе ростральной колонны (остановка "Весенняя"), где вчера произошло обрушение надземного перехода по причине ДТП, открыто в обоих направлениях. <...> В 01:16 (18:16 мск 18 сентября) специалисты "Примавтодора" завершили работы по демонтажу пролетного строения и освободили проезд", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пролетное строение надземного перехода было разделено посекционно на четыре части и убрано за пределы проезжей части. Все посторонние предметы также удалены с дорожного полотна. Демонтированное металлическое ограждение на осевой разделительной линии заменено на временное из железобетонных блоков. Железобетонные конструкции подъемов на виадук ограждены сигнальной лентой.

Пешеходный виадук на региональной трассе под Владивостоком обрушился после столкновения с грузовым отсеком автомобиля Sinotruk Howo. Во время движения грузовой отсек оказался поднят. В результате ДТП пешеходный переход обрушился на проезжую часть, движение на участке автомобильной дороги перекрыто сотрудниками ГИБДД. Пострадал водитель Sinotruk Howo, ему оказывается необходимая помощь, у него диагностированы переломы и черепно-мозговая травма.

Прокуратура Советского района Владивостока организовала проверку по факту ДТП. Ведомство поставило на контроль принятие мер к демонтажу поврежденных конструкций собственником автомобильной дороги и оперативное восстановление транспортного сообщения.