В Удмуртии до конца 2023 года планируют капитально отремонтировать более 20 школ

По словам главы республики Александра Бречалова, также ожидается ввод в эксплуатацию 1,2 млн кв. м жилья

ТАСС, 20 сентября. Капитальный ремонт 23 школ проведут в Удмуртии до конца 2023 года, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава республики Александр Бречалов.

"Не могу несколько слов не сказать про важнейший проект - это капитальный ремонт школ, инициатива партии "Единая Россия". <…> Мы 7 школ уже запустили в этом году, всего 23 в этом году будут отремонтировано капитально, в прошлом году - 9", - сказал Бречалов.

Он привел в пример школу в поселке Ува, где заменили в том числе системы отопления, закупили новое оборудование для классов.

"Проект крайне важный и востребованный, я знаю, что сейчас идет разработка на следующие периоды, очень важно, чтобы вы поддержали [проект], потому что мало строить новое что-то, важно еще то, что может долго служить, поддерживать", - добавил глава республики.

Догазификация и стройка

Александр Бречалов также рассказал, что по программе социальной догазификации уже подключены около 10 700 домохозяйств, с 1 января 2023 года в регионе ввели поддержку льготников на покупку газового оборудования в размере до 100 тыс. рублей, организовали помощь в прокладке сетей внутри участка.

Республика в 2023 году, по словам главы региона, планирует ввести 1,2 млн кв. м жилья. "Планку держим, этот год мы, думаю, что 1,2 млн кв. м жилья тоже введем в эксплуатацию. Для нас это очень серьезный драйвер", - добавил Бречалов.