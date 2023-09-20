Протестующие в связи с событиями в Карабахе перекрыли автостраду в Лос-Анджелесе

Сотрудники дорожного патруля прибыли на место происшествия для урегулирования ситуации

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Протестующие против эскалации конфликта в Нагорном Карабахе перекрыли движение по автомагистрали в одном из центральных районов Лос-Анджелеса. Об этом сообщает телеканал NBC Los Angeles.

По его информации, демонстранты перекрыли часть полос шоссе под номером 101, ведущего на юг. Протестующие размахивали армянскими флагами и блокировали движение транспорта. Акция проходила на фоне продолжающейся эскалации армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, указывает телеканал. Сотрудники калифорнийского дорожного патруля прибыли на место событий для урегулирования ситуации.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители армянской столицы вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.